Apple priznal, da je 8 GB pomnilnika premalo

Apple je s predstavitvijo razvijalskega okolja Xcode 16 prvič priznal, da bo 8 GB pomnilnika v letu 2024 premalo.

Apple je na svoji letni konferenci World Wide Developers Conference (WWDC) predstavil novo strojno in programsko opremo, vključno z umetno inteligenco Apple Intelligence. Ena od novosti je programska oprema za razvijalce Xcode 16, ki zahteva procesor serije M z vsaj 16 GB enotnega pomnilnika. To je prvič, da je Apple posredno priznal, da 8 GB pomnilnika v letu 2024 ne bo zadostovalo.

Apple sicer še vedno ponuja 8 GB pomnilnika v osnovnem modelu računalnika Mac za 1799 USD, na katerem bo Xcode 16 še vedno deloval, vendar brez nove funkcije Predictive Code Completion. Tauporablja strojno učenje za napovedovanje in samodejno pisanje kode in bo v programerskem svetu dobrodošla, saj so AI boti vse bolj učinkoviti pri generiranju kode.

Apple je doslej trdil, da je 8 GB na Macu enakovredno 16 GB na PC-ju, kar naj bi bilo dovolj za večino uporabnikov. Vendar pa so uporabniki že leta prosili Apple, naj dvigne minimalno količino pomnilnika v osnovni konfiguraciji z 8 GB na 16 GB. Zaradi novih zahtev AI in povezanih nalog bo Apple tako končno ustregel zahtevam svojih strank.