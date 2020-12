Apple pred EU utemeljuje omejevanje sledenja v aplikacijah

Vse od kar je Apple napovedal, da bo v novi verziji iOS uporabnikom omogočil, da se izognejo sledenju v aplikacijah, so razvijalci na nogah. Po novem bo morala namreč vsaka aplikacija posebej pridobiti soglasje uporabnika, da lahko naokoli deli IDFA (enolični identifikator za oglaševanje), kar seveda uporabnik zlahka zavrne. Pisci aplikacij tarnajo, da bodo s tem ob kruh. V Franciji so na primer proti Applu vložili celo tožbo zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu.

Apple je zaradi hudih odzivov začasno odložil uveljavitev spremembe, a v začetku leta 2021 jo bodo vseeno uvedli. Apple vztraja, da je spletno sledenje eden največjih izzivov za zasebnost, zato je nova funkcionalnost nujno potrebna. Imenovala se bo App Tracking Transparency (ATT). Ob tem poudarjajo, da je vsako zbiranje in skladiščenje podatkov odgovornost in potencialni problem, zato da Apple zbira karseda malo podatkov o uporabniki (hmmm?), sedaj pa oglaševalci želijo več.

V zagati je tudi Evropska komisija, saj ji Applovo stališče glede zasebnosti sicer ustreza, a ne na račun konkurenčnosti in zaklepanja konkurence. Zato je pristojna komisarka Margrethe Vestager jasno povedala, da bo Komisija pozorno spremljala, da zasebnost ne bo izgovor za krnjenje konkurence.

Ob tem je Apple poudaril, da so leta 2017 ob uvedbi Intelligent Tracking Prevention (ITP) v brskalniku Safari, ki takisto omejuje dostop do podatkov o uporabnikov, prav tako poslušali zlovešče napovedi, kako bodo oglaševalci in pisci aplikacij propadli. A njihovi prihodki so vse odtlej rasli.

TechCrunch