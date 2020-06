Apple po novem z lastnimi procesorji ARM!

Applova konferenca WWDC vsako leto postreže z novostmi, tokrat zaradi koronavirusa poteka preko spleta. Na predstavitvi je bila največja novost nedvomno potrditev, da nameravajo preiti na lastne procesorje z arhitekturo ARM.

Na predstavitvi so prikazali kar nekaj programov, ki že delujejo na novi arhitekturi (brez emulacije), med drugim Microsoftovo pisarniško zbirko Office in Adobe Photoshop ter Lightroom. Hkrati delujejo vse aplikacije, narejene za iPad in iPhone – te bodo po novem na voljo tudi v trgovini Mac App Store. Zmogljivosti bo očitno dovolj, saj so med drugim pokazali urejanje videa v profesionalnem programu Final Cut Pro, kjer so vzporedno predvajali tri videe ločljivosti 4K in jim v realnem času dodajali različne efekte.

Pri Applu poudarjajo, da naj bi z lastnimi procesorji dobili predvsem večjo učinkovitost, torej več procesorske moči za določeno količino porabljene energije. Hkrati pa naj bi v svoje procesorje vgrajevali namenske enote glede na namembnost, denimo namenska vezja za obdelavo slik in videa, za poganjanje kode strojnega učenja, itd. Lasten razvoj bo omogočil tudi napredno prilagajanje procesorjev, denimo s kombiniranjem varčnih in zmogljivih jeder. Razvijali pa bodo tudi grafične procesorje – doslej so pri osebnih računalnikih uporabljali AMDjeve grafične kartice.

Z novimi procesorji prihaja tudi nova velika različica sistema macOS s kodnim imenom Big Sur. Uradno gre za prvo "enajsto" različico tega sistema (OS X 11), prinaša pa povsem prenovljen uporabniški vmesnik, vključno z novimi meniji in ikonami. Prenovljen bo Notification Center, novost pa bo Control Center, vmesnik, poznan iz telefonov in tablic. Sistem bo dobil tudi nekaj Applovih aplikacij, ki jih že poznamo iz telefonov, denimo Applove Maps in Message.

Predstavili so tudi iOS 14, novo generacijo telefonskega sistema. Ta prinaša novi domači zaslon, na katerem bomo lahko aplikacije združevali v skupine oziroma oblačke. Novost je tudi slika-v-sliki, kar je na tablicah iPad podprto že nekaj časa, sedaj pa prihaja še na telefone. Izboljšali bodo tudi delovanje "widgetov", ki bodo dobili nove velikosti in oblike, hkrati pa jih bomo lahko prestavili tudi neposredno na domači zaslon. Sistem bo na voljo jeseni, že sedaj pa lahko namestimo razvojno različico. Med presenetljivimi novostmi bo tudi možnost zamenjave privzetega brskalnika in programa za elektronsko pošto, kar čakamo že desetletje.

Prihodnost bo vsekakor pestra, z največjim zanimanjem bomo spremljali prehod računalnikov na novo arhitekturo procesorjev. To bi lahko bila zanimiva prednost prihodnjih generacij Applovih računalnikov, hkrati pa tudi dodaten udarec za Intel (ki ga tako ali tako že "tepe" AMD). Novosti na področju iOS so sicer tudi dobrodošle, čeprav gre za funkcionalnosti, ki jih naprave s sistemom Android poznajo že leta.

Cela predstavitev je na voljo na YouTube:

GEZhD3J89ZE