Apple odstranjuje ruske aplikacije

Apple je odstranil nekaj večjih ruskih aplikacij iz svojega App Store, med odstranjenimi je tudi največje rusko družabno omrežje VKontakte.

Odstranili so več aplikacij podjetja VK Company, ki stoji za omenjenim VKontakte, slednji je sicer nekakšna ruska alternativa ameriškem Facebooku. Med odstranjenimi aplikacijami so tudi Mail.ru, VK Music in Youla (za prodajo in nakup rabljenih izdelkov). Uporabniki, ki že imajo aplikacije nameščene na svojih napravah, jih lahko nemoteno uporabljajo še naprej, bodo pa omejena plačila in notifikacije znotraj aplikacij. Aplikacije so še na voljo v Googlovi Play Store.