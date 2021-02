Apple kupi vsaj eno podjetje na mesec

Applov direktor Tim Cook je na letni predstavitvi poslovanja povedal, da je podjetje v zadnjih šestih letih kupilo okoli 100 podjetji.

To pomeni, da Apple v povprečju kupi oziroma prevzame eno podjetje vsake tri do štiri tedne. Po besedah Cooka gre večinoma za nakup tehnologije in znanja zaposlenih. Največji nakup zadnjega desetletja je bil težak kar 3 milijarde dolarjev, šlo je za proizvajalca slušalk Beats Electronics (kjer so, bodimo pošteni, v resnici kupili blagovno znamko). Med bolj zanimivimi nakupi velja omeniti podjetje Shazam, ki je zaslovelo z istoimensko aplikacijo za prepoznavo glasbe. V zadnjih letih je med nakupi tudi vse več podjetji, ki se ukvarja z avtonomno vožnjo in umetno inteligenco. Elon Musk je sicer pred kratkim povedal, da se je leta 2013 zanimal za prodajo Tesle Applu, a da jabolčnike to ni zanimalo.

Po vrednosti so Applovi nakupi sicer razmeroma skromni, vsaj če jih primerjamo z večjimi nakupi Microsofta, Facebooka in Amazona. Microsoft je samo za LinkedIn pred leti odštel 26 milijard dolarjev, kar je več kot je Apple zapravil za deset najdražjih podjetji skupaj.