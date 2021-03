Apple je izdal nujen popravek za iPhone, iPade in Apple Watch

Apple je v petek izdal nujen popravek za svoje iNaprave, ki naj bi zakrpal varnostno luknjo v brskalniški knjižnici Webkit. Varnost luknjo je odkrila Googlova varnostna skupina Threat Analysis Group.

Gre za zelo resno varnost luknjo, ki jo hekerji tudi že zlorabljajo, pravi Apple, zato je hitra namestitev popravka (iOS 14.4.2) nujna (Settings -> General > Software Update). Podrobnosti niso znane, najverjetneje pa je mogoče luknjo izrabiti tako, da se uporabnike zvabi na zlonamerne spletno stran, ki zna »vstopiti« v tako varnostno odprt sistem. Na resnost težave kaže že to, da je Apple popravek izdal tudi za že zelo stare naprave - iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 in iPod touch (šesta generacija).