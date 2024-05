Apple bo poskrbel, da uporaba telefona med vožnjo ne bo več povzročala slabosti

Apple je predstavil novo funkcijo, ki je namenjena zmanjševanju slabosti pri uporabi telefona iPhone ali tablice iPad med vožnjo.

Zmožnost Vehicle Motion Cues prikazuje premikajoče se pike na zaslonu, ki kažejo smer vožnje vozila. Pri zavijanju v levo se pike premikajo v desno in obratno, pri pospeševanju se pike premikajo z vrha zaslona proti dnu, pri zaviranju pa v nasprotno smer. Apple pravi, da je slabost med vožnjo pogosto posledica senzoričnega konflikta med tem, kar oseba vidi in kaj čuti.

Poleg funkcije za preprečevanje slabosti bo CarPlay deležen novih funkcij za dostopnost, vključno z glasovnimi kontrolami, ki omogočajo uporabnikom, da se premikajo po aplikacijah in upravljajo z njimi zgolj s pomočjo glasu. Nova funkcija Sound Recognition bo pomagala ljudem, ki so gluhi ali naglušni, tako da bo prikazovala vizualna opozorila, ko sistem zazna avtomobilske hupe ali sirene. Barvni filtri pa bodo olajšali branje in uporabo vmesnika CarPlay za barvno slepe osebe.