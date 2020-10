AMD naj bi kupil podjetje Xilinx

AMD naj bi bil v zadnjih stadijih pogovorov za nakup ameriškega razvijalca procesorjev Xilinx.

Xilinx je med drugim izumil programirljiva logična vezja, znana kot FPGA (field-programmable Gate Array), deluje pa podobno kot ARM, torej se ukvarja predvsem z razvojem specifikacij za različna vezja in procesorje. Posel naj bi bil vreden dobrih 30 milijard dolarjev. AMDjeva borzna vrednost se je sicer letos dvignila za 89% in že presega sto milijard dolarjev.

Z nakupom podjetja Xilinx bi AMD razširil svoj portfelj izdelkov in se razširil na druga področja, denimo telekomunikacije (vezja FPGA se uporabljajo tudi v infrastrukturi omrežij 5G), avtomobilsko in obrambno industrijo. Velja omeniti, da naj bi bil Huawei med večjimi strankami Xilinxa - po ocenah analitikov naj bi kitajska podjetja pomenila od 6 do 8 odstotkov Xilinxovih prihodkov.