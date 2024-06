Adobe zavaja naročnike

Ameriška vlada je vložila tožbo proti podjetju Adobe zaradi domnevno zavajajočih naročnin, ki jih je težko odpovedati.

Ameriško ministrstvo za pravosodje trdi, da so pri podjetju Adobe škodovali potrošnikom z vpisovanjem v privzete, najbolj dobičkonosne naročnine brez jasnega razkritja pomembnih pogojev. V tožbi navajajo, da Adobe skriva pogoje svoje letne, mesečno plačljive naročnine v drobnem tisku in za opcijskimi besedilnimi polji ter hiperpovezavami, pri čemer podjetje ne razkrije pravilno pristojbine za predčasno prekinitev, ki lahko znaša več sto ameriških dolarjev.

Ko stranke poskušajo odpovedati naročnino, morajo opraviti težaven in zapleten postopek odpovedi, ki vključuje navigacijo skozi več spletnih strani in pojavnih oken. Tožba navaja, da Adobe nato obvesti stranke o pristojbini za predčasno prekinitev, kar jih lahko odvrne od odpovedi. Na podobne ovire naj bi stranke naletele tudi pri poskusih odpovedi naročnine prek telefona ali spletnega pogovora v živo, kjer se klici prekinjajo in morajo stranke ob ponovnem stiku znova pojasniti razloge zanj.

Tožba trdi, da dotične prakse kršijo zvezne zakone, ki so namenjeni zaščiti potrošnikov.