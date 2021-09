Objavljeno: 8.9.2021 11:26

A1 ponuja brezplačno uporabo 5G

A1 je danes zagnal omrežje 5G v Ljubljani, Mariboru in Celju, ob tem pa uporabnikom omogočil brezplačno rabo tega omrežja (seveda s podprtimi telefoni).

Pravijo, da bodo do konca prihodnjega leta z omrežjem 5G pokrili vsaj 60% prebivalstva. Hitrost bo do konca leta neomejena, naj pa bi šla do 1000/100 megabitov na sekundo. Kasneje pa bo najvišja hitrost na voljo za doplačilo, samo omrežje (in s tem hitrosti, ki bodo še vedno višje od hitrosti v omrežju 4G) pa bo na voljo brezplačno. Za infrastrukturo so pri tem sodelovali z Nokio, kot pravijo gre za dolgoletno strateško partnerstvo na nivoju skupine A1 Telekom Austria Group.

Telekom tudi ponuja uporabo omrežja 5G, tudi pri njih je uporaba brezplačna, je pa hitrost omejena na 450/100 megabitov. Tudi Telemach ima lastno omrežje 5G, a je zaenkrat manj razširjeno, uporaba je brezplačna, hitrostne omejitve pa ni (pri našem preizkusu smo namerili tudi do 1,2 Gb/s).