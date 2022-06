Življenje od doma: Znamo v spletno trgovino?

Kdaj in kako se podati v spletno trgovino? Kako plačati? Ali potrebujemo kreditno kartico? Kateremu trgovcu zaupati? Koliko časa traja, da nam dostavijo izdelke? Lahko dostavo preusmerimo? Kaj, če dobimo pokvarjen ali slabši izdelek od naročenega? Kako je z uveljavljanjem jamstva?

Med epidemijo covida 19 so bile nenujne trgovine velikokrat zaprte, a če se nam je pokvaril televizor, pralni stroj ali kaj drugega, smo to še vedno lahko (pogosto ceneje) naročili prek spleta. Danes je nemalokrat enostavneje obiskati trgovski center ali specializirano trgovino in si na lastne oči ogledati ponudbo, še vedno pa nas večina prek spleta naredi vsaj ožji izbor trgovin, ki jih bomo obiskali. Obenem je nakup nekaterih izdelkov v velikih spletnih trgovinah v EU znatno cenejši kot v domačih.

