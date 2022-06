Življenje od doma: Domača pretočnost

Na glasbi, filmih, televizijskih nadaljevankah, fotografijah in video posnetkih, ki jih hranimo v računalniku, se nabira digitalni prah. Ob vseh pretočnih storitvah preprosto nimamo več časa zanje. Urejenost ponudbe spletnih videotek je preveč mamljiva. Če bi lastno zbirko lahko uredili na enak način in do nje dostopali kjerkoli in s čimerkoli, bi bila povsem druga pesem. Odgovor na naše prošnje sliši na ime Plex.

Plex je sestavljen iz dveh delov, strežnika in odjemalca. Pri predvajanju vsebin uporabljamo Plex Media Player, ki je na voljo na najrazličnejših napravah, telefonih, tablicah, računalnikih, igralnih konzolah in televizorjih. Enako je na različne naprave moč namestiti Plex Media Server, ki v ozadju upravlja zbirko večpredstavnostnih vsebin in jih na zahtevo posreduje odjemalcu. Plex strežnik po želji namestimo na računalnike z operacijskimi sistemi Windows, macOS in Linux, na usmerjevalnike, kakršen je Netgear Nighthawk X10, ter na številne omrežne diske NAS. Da bi z odjemalcem lahko dostopali do zbirke, mora biti strežnik aktiven. V primeru razpršene zbirke, ko imamo datoteke shranjene na različnih računalnikih oziroma napravah, je sicer mogoče namestiti več strežnikov Plex, a bo delovanje precej manj udobno, saj bomo na odjemalcu morali vedno izbirati med različnimi viri in zbirka nikoli ne bo res popolna.

