Življenje na našem spletu

V času, ko splet iz manj veselih razlogov doživlja novo pomlad, smo si vzeli čas in analizirali obisk naših osrednjih spletišč, revij Monitor in Mladina. Poleg dejstva, da je novi koronavirus blagodejno vplival na številčnost vsakodnevnih spletnih vandrovcev, smo izvedeli še marsikatero zanimivo stvar, za katero bi bil greh, če je ne bi delili s svetom.

Analize obiska spletnih strani Mladine in Monitorja smo se lotili s priljubljenim pripomočkom za analizo spletnega obiska Google Analytics. Primerjali smo obdobje od oktobra 2019 do oktobra 2020 s preteklim letom, pri čemer je bila mera obiska, tako kot pri prejšnjih primerjavah, uporabniška seja (session), torej zaporedje ene obiskane spletne strani ali več v sklopu enega nepretrganega obiska. Splošna ugotovitev ostaja enaka dosedanjim, Monitor obiskujejo tehnološko bolj podkovani in opremljeni spletni sprehajalci, Mladino precej bolj povprečna klientela, običajna za spletišča, ki gostujejo na sončni strani Alp.

