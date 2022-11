Zamude pri pridobivanju podatkov in informacij niso zaželene

Upravljanje dokumentov, vsebin in informacij je nekaj, k čemur stremi sleherno podjetje, a brez pravega sistema in načina dela je učinkovito digitalno poslovanje težko dosegljivo.

Podjetja vseh velikosti se spopadajo z izzivom, kako najbolje organizirati, shraniti in upravljati na videz neskončno količino podatkov/dokumentov. Analitiki podjetja IDC napovedujejo, da se bo do leta 2025 količina podatkov na svetu povečala kar za desetkrat – na bržkone sleherniku nepredstavljivih 180 zetabajtov. Kako vse te podatke in informacije, ki se ne skrivajo zgolj v dokumentih, temveč najrazličnejših aplikacijah, zbirkah podatkov, poslovno-informacijskih sistemih in celo družbenih omrežjih, obvladati?

