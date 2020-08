Z aplikacijo nad korono

Od ponedeljka, 17. avgusta, je na voljo slovenska aplikacija za sledenje stikom, kjer bi se lahko okužili s koronavirusom. Preteklo je ravno dovolj časa, da jo na hitro pogledamo in raziščemo, kako deluje. To pot v Sloveniji niso izumljali tople vode, temveč so »prevedli« nemško aplikacijo, ki uporablja standardizirane Googlove oziroma Applove vmesnike.

Slovenska aplikacija #OstaniZdrav je edina, ki ima v imenu »lojtro«. Nemci imajo Corona-Warn-App, Avstrijci Stopp Corona in Hrvati Stop COVID-19. Če pustimo vnemar dejstvo, da slovenska aplikacija uporabnike tika (uporabnice pa ignorira), jo je zato težko najti. Kdor vpiše v Google Play Store »ostani zdrav«, aplikacije ne bo našel. Šele vpis besed skupaj, bo na tretjem (?) mestu (za nemško in hrvaško aplikacijo) videl #OstaniZdrav. Razlog za lojtro v imenu je neznan.

