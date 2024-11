Vse več napadov na izobraževalne ustanove

Univerze, fakultete in šole so relativno lahek plen za napadalce, sploh tiste brez lastnega IT-osebja in varnostnih strokovnjakov.

Izobraževalne ustanove po svetu so, sodeč po številu analiziranih napadov, tretja največja tarča kibernetskih napadalcev, ugotavlja povsem sveža Microsoftova raziskava Cyber Signals z letnico 2024. Očitno je, zakaj. V osnovnih, srednjih, poklicnih šolah ter visokošolskem izobraževanju se obdelujejo podatke, ki lahko vključujejo osebne, zdravstvene, finančne in druge podatke zaupne narave. Grožnje, ki jih Microsoft opaža v različnih panogah, so v izobraževanju še večje, akterji groženj pa so spoznali, da je ta sektor že po svoji naravi nadpovprečno ranljiv. S povprečno 2.507 poskusi kibernetskih napadov na teden so univerze glavne tarče za zlonamerno programsko opremo, spletne prevare in ranljivosti interneta stvari. Na kibernetska tveganja izobraževalnih organizacij vplivata tudi pomanjkanje varnostnega osebja in lastništvo sredstev IT. Šolski in univerzitetni sistemi se tako kot številna podjetja pogosto soočajo s pomanjkanjem virov IT in upravljajo mešanico sodobnih in starejših sistemov. Microsoft opaža, da je v ZDA v primerjavi z Evropo bolj verjetno, da bodo študenti in predavatelji pri izobraževanju uporabljali lastne naprave, ki niso nujno ustrezno (za)varovane.

