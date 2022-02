Video kot rešitev

Od vodenja oddaljenih ekip do sklepanja poslov v tujini – video konference so postale obvezna sestavina podjetij vseh oblik in velikosti. Podjetja morajo strankam in zaposlenim zagotoviti ustrezno rešitev za kakovostne video konference, ki predstavljajo vrhunec dela in komuniciranja na daljavo.

Uporabniška izkušnja je danes najpomembnejši dejavnik pri uspehu posamezne tehnologije. Podjetjem torej ni več treba izpostavljati svojih strank ali zaposlenih slabim interakcijam. S pretočnim predvajanjem videa visoke ločljivosti in z jasnim zvokom lahko sodobne videokonferenčne rešitve spremenijo poslovanje na bolje, saj vnesejo (skoraj) osebno izkušnjo v digitalna srečanja in sestanke.

Zakup člankov