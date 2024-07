Uvodnik - Vsi mi smo hibridi

Človek že vso svojo zgodovino dokazuje, da je izredno prilagodljivo bitje. Prav zaradi svoje prilagodljivosti se je obdržal na vrhu prehranjevalne verige. Darwinov nauk očitno velja. Še toliko bolj v digitalnem svetu.

Največja sprememba, ki jo je svet doživel v tem desetletju, če ne kar stoletju, je vsekakor zaprtje držav, gospodarstev, mest, občin in podjetij ob pandemiji koronavirusa. Doživeli in preživeli smo prisilno izolacijo. Vse se je spremenilo. Še celo delali in izobraževali smo se na daljavo, čeprav so pred tem le redki menili, da je to sploh mogoče. In ker je bila to skoraj naša edina možnost, smo jo seveda zgrabili in uresničili. Zdi se, da smo jo celo ponotranjili. Marsikateri zaposleni se po pandemiji ni želel več vrniti na delovno mesto, v pisarno. Nekatera podjetja so tem zaposlenim grozila z odpovedjo delovnega razmerja, redka med njimi so grožnje tudi uresničila. A v praksi ni videti, da bi se ljudje zaradi tega pretirano razburjali. Očitno je danes najti drugo delo bistveno lažje kot nekoč. Če prek interneta naročamo vse živo, zakaj si torej ne bi naklikali še (nove) službe?!

