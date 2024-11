Uvodnik - V IKT in varnosti imamo še obilo rezerv(e)

Informatiki se ob zgornji izjavi zdrznejo in zamahnejo z roko – saj ne ve, kaj govori/piše. Pa ve. Ker ni klasično ozkogled. V svetu IKT je v vseh poklicih močno dominanten moški spol. Žensk je za enoštevilčni odstotek, torej manj kot desetina. Če bi začeli delati na tem področju, da bi zmanjšali razkorak med spoloma, bi kar naenkrat cela vrsta kadrovskih težav, povezanih s pomanjkanjem IKT-strokovnjakov, izginila.

Baje je daleč najbolj pereče področje v IT skrb za informacijsko oziroma kibernetsko varnost. Ergo, za to področje je treba novačiti več deklet in razširiti študijske programe. Osebno menim, da je prav področje informacijske varnosti dekletom pisano na kožo, saj so že po naravi bolj pikolovske oziroma analitične in bi se v iskanju anomalij, varnostnih ranljivosti, groženj in napadov bržkone odlično znašle. Sploh če bi jim to področje predstavili skozi igrifikacijo – kot neizprosen boj med dobrim in zlom. Ženske namreč premorejo več empatije od moških kolegov …

