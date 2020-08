Tudi poslovna programska oprema se seli v oblak(e)

Težko je slediti vsem trendom v industriji razvoja poslovne programske opreme, saj se stvari zelo hitro spreminjajo. A če želi podjetje doseči konkurenčno prednost na trgu, mora poiskati ponudnike, katerih rešitve nudijo najnovejše funkcije.

Še pred desetimi leti je takrat moderno računalništvo temeljilo na IT-ekipi, ki so jo sestavljali skrbniki podatkovnih centrov, skrbniki omrežja ter programerji. Za poslovanje ključne aplikacije so tekle vsaka na svojem ločenem (a pogosto podvojenem) strežniku, v rabi so bile monolitne IT-storitve, veliko je bilo ročnega dela z nadgrajevanjem in s posodabljanjem. To je vodilo do stopničastega razvoja IT-okolja, kar je za podjetja predstavljalo občasne, a resne izzive. Na trenutke je bilo namreč IT-virov premalo, spet drugič preveč – pa jih je bilo vseeno treba plačati. To je bila pač cena ustvarjanja konkurenčne prednosti ob pomoči napredne poslovne programske opreme.

