Tudi aplikacije za Android! In zakaj več pecejev, če je dovolj eden?

Navidezni računalniki in posnemovalniki računalniških arhitektur nas lahko popeljejo v še neodkrite računalniške svetove ter zmanjšajo količino potrebne strojne opreme za domače delo in zabavo.

Računalnik v računalniku že dolgo ni nova zamisel, je pa vedno bolj uporabna, saj omogoča hkratno poganjanje različnih operacijskih sistemov pa tudi več kopij istega operacijskega sistema in aplikacij zanj v istem računalniku. Na ta način zmanjšamo število potrebnih fizičnih računalnikov, posnemamo pa lahko tudi delovanje drugih računalniških arhitektur. V zadnjem času so še posebej zanimivi posnemovalniki operacijskega sistema Android, s katerimi lahko popularne aplikacije in igre za pametne telefone poganjamo tudi v domačem računalniku. Velja omeniti tudi posnemovalnike prastarih računalniških arhitektur, kot so Commodore 64, ZX Spectrum, Atari ST in Amiga, katerih programe lahko še danes brez večjih težav poganjamo tudi v domačem peceju.

