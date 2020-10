Tretji Samsungov pregibnež - Galaxy Z Fold2

V rokah smo imeli že tretji Samsungov poskus na področju pregibnih telefonov. Po prvem Galaxy Fold in nato malce drugačnem Galaxy Flip Z je zdaj z nami še Galaxy Z Fold2.

Prvi Galaxy Fold je bil pogumen poskus izuma nove prodajne kategorije, kako narediti telefon, ki lahko postane tudi tablica. Malce se je zapletlo, ko so prvi novinarski preizkuševalci poskušali odlepiti z zaslona nekaj, kar so imeli za začasno zaščito in so s tem uničili napravo. Hitro popravljena različica je bila boljša, pa vendar bi težko rekli, da je naprava, ki stane 2.000 evrov, postala prodajna uspešnica. Nato je bil predstavljen še manjši, žepni (ženski?) preklopnik Flip Z. Kako bo torej uspelo tretjemu, modelu Z Fold2?

