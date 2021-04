Trajnostni izzivi podatkovnih centrov

Trajnost je velik izziv vseh vrst industrije, ki porabljajo ogromne količine energije. Podatkovni centri niso izjema. Vseeno pa so lahko bolj trajnostno naravnani, ne nazadnje to zahtevajo stranke in regulatorji.

Doseganje ciljev trajnostnega razvoja na področju podatkovnih centrov ni mačji kašelj. Z njimi se sooča vsaka energetsko intenzivna panoga, tudi »IT-požeruhi«. A tako kot potrošniki od proizvodnih in vseh drugih podjetij želimo, da delujejo okolju in človeku bolj prijazno, se krepijo tudi zahteve po tem, da podatkovni centri zajezijo svojo energetsko lakoto oziroma najdejo načine, kako poskrbeti za vsaj približno zaprto energetsko zanko.

