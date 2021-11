Test telefonov - Če denar ni ovira

Pregled telefonov v najvišjem cenovnem razredu je bil na začetku pohoda »žepnih računalnikov« težka naloga, saj so bile razlike med telefoni velike. Proizvajalci so se še lovili s količino pomnilnika, tipom zaslona, z ločljivostjo, s količino shrambe, še procesorje so včasih izbirali, saj ni bilo samoumevno, da bodo vsi imeli čisto zadnjo izvedenko Snapdragona. Potem pa je prišlo obdobje, ko se je vse skupaj umirilo.

Procesor je bil povsod enak. Pomnilnika je bilo v vseh telefonih dovolj, shrambe so bile dovolj velike, zasloni so bili vsi OLED, USB-C ter brezstično polnjenje sta postala standard. Po »gorečem« Notu 7 so se še baterije dovolj povečale, da so razlike res zelo majhne.

