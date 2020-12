Test Playstation 5 - Čista petka!

Spoštovane mame in žene, če ste slučajno po tihem računale, da boste ob letošnjem novoletnem darilu svojemu možu ali potomcu zvozile s puloverjem in čokolado … Nak. Kaj takega se v letu, ko sta tako rekoč hkrati na trg prišla novi Playstation in Xbox, preprosto ne spodobi.

Igralne konzole so nadvse zanimivo tehnološko področje. Naprave, ki jih trije glavni ponudniki – ob Sonyju še Microsoft in Nintendo – običajno prenavljajo na šest, sedem, včasih še več let, morajo biti zasnovane vizionarsko. Jasno, skozi celotno obdobje morajo poganjati igre, te pa morajo po videzu in vsem ostalem še vedno konkurirati tistim na drugih platformah (beri: osebnih računalnikih). Grafični napredek pa, vemo, bezlja, zato je skorajda vsaka generacija konzol na svoj način revolucionarna. No, ene bolj, druge manj. Od obeh letošnjih novincev nam je prvi prišel pod roke PS5. Kam torej sodi?

Zakup člankov