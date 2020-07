Test Huawei P40 Pro Plus - Najboljši fotoaparat med telefoni

Letošnja novost na androidni strani telefonije so telefoni Ultra, Pro, Plus, ki so vse tisto, kar neki proizvajalec zna narediti. To so naprave iz najboljših materialov, z (dragimi) modemi 5G, s hitrejšim (tudi brezžičnim) polnjenjem in toliko pomnilnika, da se številka na škatli zdi napaka, predvsem pa jih »krasi« falanga objektivov/fotoaparatov na zadnji strani.

Huawei P40 Pro+ (pozor na plus, po katerem se razlikuje od modela P40 Pro, ki smo ga v Monitorju že preizkusili) odkljuka vse te reči in je resnično izjemen kos strojne opreme. Njegova zadnja stran je keramična, s posebnim brezstičnim polnilcem se polni s kar 40 vati (do zdaj smo bili vajeni brezstičnega polnjenja z le 10 vati). Zaslon je 6,6-palčni OLED, procesor ima 8 jeder, pomnilnika pa je 8 gigabajtov. Strojno je to to, ostane nam le še ključno – fotoaparat, zaradi katerega pa je telefon malce debelejši, kot bi si želeli.

Pri Huaweiju so tudi tokrat stavili na fotografijo v temnih pogojih in na optično približevanje oziroma zum. Fotografski sklop v notranjosti telefona zavzema kar četrtino površine vse elektronike oziroma »elektronike«. Pet objektivov na zadnji strani se zvrsti tako: glavna leča 50 MP (megapikna), 40 MP širokokotna, dve zum kameri s po 8 MP in še dodatno tipalo za globino (t. i. TOF), ki ga telefoni uporabljajo za izdelavo umetniško zamegljenih ozadij portretov. Prva zum kamera ima trikratno optično povečavo, medtem ko je druga spet periskopska (tako smo prvič videli lani pri modelu P30 Pro) in omogoča kar desetkratno (!) optično povečavo. To je kar dvakrat več, kot je zmogel dosedanji prvak, model P30 Pro, medtem ko najmočnejši Samsung, model S20 Ultra, zmore »le« štirikratno.

Na zadnji strani je kar pet objektivov.

V resnici je impresivno, kako je Huaweiju uspelo v tako tanko napravo »stlačiti« optično približevanje, ki so ga včasih zmogli le specializirani fotoaparati z zelo globokim objektivom. In da ne bo pomote – fotografije z zumom 10x so tudi dejansko videti odlično, optiki prav nič ne pomagajo algoritmi. Lahko pa seveda gremo še dlje, celo do povečave 100× (česar se je prvi spomnil Samsung ...), vendar so rezultati takrat izrazito »algoritemski« in neuporabni. Tudi če pri fotografiranju uporabimo stojalo.

In, da, nočni način. Huawei je bil tu z vrhunskimi telefoni vedno med najboljšimi in tako je tudi tokrat. Nočne fotografije, če le imamo dovolj mirno roko, so za telefon naravnost odlične.

Sklop kamer zavzema kar četrtino telefona. Zanimivo je, da kamera z najmočnejšim zumom 10× navzven ne izstopa, saj je periskopska.

Malce škoda je le, da je širokokotna leča primarno namenjena videu in ima tipalo formata 16:9, a se da z njo tudi lepo fotografirati, čeprav nima tako širokega kota kot konkurenca.

Omenimo še fotoaparat za selfije. Ta ima kar 32 megapik, pomaga pa mu še posebno tipalo za globino – pri portretnih fotografijah.

P40 Pro+ je strojno izjemen dosežek in glede na funkcionalnost kamere je to res najboljši fotoaparat med telefoni. Nima pa Googla. Da, spet klasično opozorilo – vsi novi Huaweijevi telefoni so po novem brez Googlovih aplikacij in storitev. Huawei se trudi vsaj z lastno trgovino (ki nadomešča Googlov Play Store), a App Gallery je še vedno precej prazna in ubadanje z datotekami .apk in neuradnimi alternativnimi trgovinami je dovolj odročno, da se tega početja ne da priporočiti. Naj se ta »trgovinski« spor med ZDA in Kitajsko že neha!

Huawei P40 Pro+

Hitrost delovanja: 9

Kakovost izdelave: 9,5

Prodaja: Operaterji.

Cena: 1.330 EUR

Za: Izdelava. Super kamera.

Proti: Ni Googlovih aplikacij in storitev.

Zum do 10× deluje odlično, močnejše povečave pa so videti kot akvareli.