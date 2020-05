Telemedicina se pripravlja na cunami

Pandemija covida-19 je že poskrbela za delo na daljavo in temeljito posegla na področje telekomunikacij, a zdi se, da največje spremembe šele prihajajo. Posebej na področju telemedicine, saj naj bi obseg navideznih, torej virtualnih obiskov zdravstvenega osebja in spremljanje pacientov na daljavo v prihodnjih letih zrasla kar za sedemkrat.

Povpraševanje po rešitvah s področja telemedicine je v času koronakrize doseglo nov vrhunec. Študija analitskega podjetja Frost & Sullivan, poimenovana Telehealth: A Technology-Based Weapon in the War Against the Coronavirus, ocenjuje, da naj bi uporaba telemedicine samo v letošnjem letu zrasla za več kot 64 odstotkov in tudi v naslednjem petletnem obdobju naj bi to področje dosegalo okoli 40-odstotno povprečno letno rast. Prednjačili bodo seveda video konzultacije s pacienti na daljavo in spremljanje bolnikov na daljavo, medtem ko bomo morali na operacijske posege na daljavo vendarle še malce počakati.

Zakup člankov