Sodobne oskrbne verige so razstava avtomatizacije

Virusna pandemija je izpostavila številne razpoke v globalni logistiki. Te so bile kar malce nepričakovano hitro zakrpane.

Logisti in njihove stranke ne želijo, da je katerikoli vidik poslovanja prepuščen naključjem. Že vremenske in prometne razmere, na katere nimajo vpliva, so jim včasih trn v peti. Globalno poslovanje je pač ustvarilo potrebo po izboljšanju upravljanja digitalnih oskrbnih verig, skupaj z njihovimi postopki in delovanjem. Podjetja iščejo načine, kako oskrbne verige narediti čim bolj učinkovite, zanesljive in hkrati prilagodljive ter stroškovno učinkovite. Večina jih vse našteto rešuje z vlaganji v tehnologijo – predvsem avtomatizacijo vsega, kar se avtomatizirati da – od skladiščnega poslovanja do prevozov. Na sceno stopajo roboti(ka), umetna inteligenca in številne druge napredne rešitve. Predstavljamo več ključnih tehnoloških trendov na področju logistike in oskrbnih verig, na katere je treba biti pozoren v letu 2021.

