Slušalke Sony WH-1000XM5 - Očitno se da še bolje

Aktivno odpravljanje šuma v slušalkah je danes na voljo tudi v modelih, ki ne sodijo ravno v (cenovni) vrhunec ponudbe. Toda razlike med implementacijami so ogromne, vodilni na tem področju pa je že ves čas – Sony.

Šume, ki nas pri poslušanju glasbe (ali video konferencah, ki so danes še vedno zelo priljubljene) motijo, je moč osamiti in jih ne pripustiti k ušesu pasivno ali aktivno. Za pasivno poskrbi dobra izolacija slušalk, za aktivno (ANC – active noise cancelation) pa mikrofoni, ki »prisluškujejo« okolici in nato z ustreznimi algoritmi prepustijo le tisto, za kar ocenijo, da ni »šum«. Peti različici Sonyjevih slušalk serije WH-1000X je četrto uspelo nadgraditi na obeh področjih.

