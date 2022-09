Slediti čredi ali vztrajati na svojem?

Na tej točki uporaba oblaka ni več zgolj izbira, temveč postaja nuja. Če želijo podjetja ostati konkurenčna, morajo sprejeti oblak (ter oblačne storitve) in se zavezati k posodobitvi svojega IT-okolja.

Računalništvo v oblaku je že preoblikovalo način poslovanja podjetij, vendar selitve poslovanja v oblak/-e še zdaleč niso končane. Eksplozija oblačnih storitev je spremenila podobo poslovanja podjetij in ne bo kmalu pojenjala. Čeprav družba Cisco verjame, da podatkovni centri v oblaku trenutno že obdelajo kar 94 odstotkov vseh delovnih bremen, je to vendarle težko predstavljivo. Posebej v Sloveniji, kjer ima veliko podjetij računalnike še kar pod pisalnimi mizami ali na njih, strežnike pa zaprte v hlajeni sobi z omarami. Bržkone pa je tudi že najbolj gorečim nasprotnikom računalništva v oblaku postalo jasno, da brez računalniških oblakov v prihodnje ne bo šlo več, saj tudi ponudniki poslovne programske opreme vse hitreje opuščajo klasične licenčne modele in stranke vežejo na naročnine. V najboljšem primeru podjetjem ostanejo t. i. hibridna okolja – torej nekaj pri sebi in nekaj v oblaku, ki so se doslej izkazala za precej uspešno pogruntavščino. V oblaku naj se obdelujejo za poslovanje manj kritična bremena in podatki, za stvari, ki jih ne gre ravnodušno seliti prek medmrežja v računalnik nekoga drugega, pa vseeno poskrbeti »v hiši«. Kaj pravijo trendi?

