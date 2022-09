Samsung A33 5G in A53 5G

Samsung kar pridno polni srednji cenovni segment, med novimi telefoni sta se tako v zadnjih tednih v našem laboratoriju znašla dvojčka A33 in A53 – oba z oznako 5G. Gre za novinca, ki zamenjujeta lanska A32 in A52. Nekoliko cenejši je model A33, v prosti prodaji stane 350 evrov, za A53 pa je treba odšteti še sto evrov več.

Telefona sta na prvi pogled izredno podobna. Predvsem imata skoraj enaki zadnji stranici s krožci za fotografski sklop (po štiri objektive in eno majhno bliskavico). Tudi mere in teža so skoraj enake, čeprav ima model A53 zaslon diagonale 6,5 palca, A33 pa 6,4 palca – zadnji ima za trohico debelejši stranski okvir. Razlika pa je opazna, ko telefona primemo v roko, saj ima A33 nekoliko ostrejši zaključek med okvirjem in prednjo ter zadnjo stranico, s tem pa daje nekoliko večji občutek cenenosti. V obeh primerih gre sicer za dovolj kakovostno plastično ohišje, ki je tudi vodotesno (po standardu IP67, torej potop do enega metra do 30 minut).

Samsung že nekaj časa vgrajuje zaslone OLED tudi v nekoliko cenejše modele in to nadaljuje tudi pri teh dveh. V obeh primerih gre za odličen zaslon SAMOLED z zelo živimi barvami in tudi dovolj dobro svetlost. A33 ima pri tem osveževanje z 90 Hz, dražji A53 pa s 120 Hz. Velja poudariti, da je ravno preskok med 60 in 90 Hz zelo občuten, naprej pa vse manjši, torej je razlika med 90 in 120 Hz manj opazna kot pa med 60 in 90 Hz. Pod zaslonom je pri obeh telefonih tudi bralnik prstnih odtisov.

Strojna zasnova je enaka pri obeh telefonih, gre za Samsungov procesor srednjega razreda Exynos 1280, izdelan v tehnologiji 5 nm. Procesor je glede na cenovni razred povsem dovolj zmogljiv, je pa pri igrah bolj povprečen. Med vsakdanjim delom sta oba telefona dobro odzivna, A33 ima 6 GB pomnilnika, A53 pa 8 GB. Tudi akumulator je pri obeh enak – 5.000 mAh, manj zahtevni uporabniki bodo pri obeh dosegli do dva dni uporabe. Telefona nimata vmesnika za slušalke, ne podpirata brezžičnega napajanja, na žalost pa tudi ni priloženega napajalnika. Na nosilcu za SIM-kartico pa je zato tudi prostor za kartico microSD, čeprav je vstavitev obeh hkrati malce zahtevna, saj ju moramo držati na nasprotnih straneh plastičnega nosilca. Samsung omenja hitro napajanje, a le s 25 W, kar v primerjavi s konkurenco v resnici ni prav zelo hitro (tokrat preizkušeni Vivo Y76 ponudi 44 W).

Fotografski sklop se nekoliko razlikuje, predvsem ima A53 boljša tipala z nekoliko višjimi ločljivostmi. Pohvalimo lahko vgrajeno optično stabilizacijo slike pri glavnem objektivu pri obeh telefonih, pri obeh sta zraven še ultraširoki ter makro objektiv. Fotografije z glavnim tipalom so zelo dobre, z ostalimi pa nič posebnega.

Če na hitro torej naštejemo glavne razlike med telefonoma: pri A53 bomo za sto evrov več dobili še malo večjo hitrost osveževanja zaslona (120 Hz namesto 90), za 0,1 palca večjo diagonalo (a enako ločljivost), boljša tipala pri fotografskem sklopu ter nekoliko bolj kakovosten občutek oziroma lego v roki. Zadnje je sicer bolj subjektivno, a vseeno.

Konkurenca je na tem področju kar resna, tako se nam zdita oba telefona glede na ponujeno v tem trenutku predraga. Boljša izbira bi bil katerikoli izmed izpostavljenih telefonov našega zadnjega velikega preizkusa (ki smo ga objavili prejšnji mesec). To so Realme Master GT, Xiaomi 11 Lite 5G NE in Samsungov Galaxy A52s. Zadnji je nekako vmesnik med A52 in tokrat preizkušenim A53, a je s ceno okoli 300 evrov res zelo dobra kupčija, četudi smo ga dejansko preizkusili že pred več kot enim letom.

Samsung A33 5G

Hitrost delovanja: 8

Kakovost izdelave: 7

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Cena: 350 EUR (6 GB/128 GB)

Za: Vodotesnost, zmogljivost, zaslon.

Proti: Cena glede na ponujeno.

Samsung A53 5G

Hitrost delovanja: 8

Kakovost izdelave: 8

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Cena: 450 EUR (8 GB/128 GB)

Za: Vodotesnost, zmogljivost, zaslon.

Proti: Cena glede na ponujeno.