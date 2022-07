S čim (kripto) obogateti?

Kriptovalute je treba kupovati, ko njihova vrednost upada, pravijo znalci. Če to drži, torej ni boljšega časa za izlet v kriptosvet kot zdaj. Digitalni kovanec številka ena je v treh mesecih izgubil več kot polovico svoje vrednosti, drugi pa so mu bolj ali manj sledili. Ne glede na izbiro kriptovalute bomo za nakup, prodajanje ali hrambo potrebovali pomoč spletnih borz.

Kriptovalute so zdaj že dobro poznane digitalne denarne enote v podobi navideznih kovancev oziroma žetonov, ki se uporabljajo v varnih spletnih transakcijah, na primer nakupih. Kriptoborza je na drugi strani neke vrste spletna trgovina, ki omogoča nakup in prodajo kriptovalut. Te po nakupu hranimo na borzi ali v lastni denarnici, ki je lahko na računalniku, telefonu, namenski napravi ali celo papirju, ko obiščemo spletišče Bitaddress.org in z naključnim tipkanjem po tipkovnici ter s premikanjem miške po zaslonu ustvarimo zasebni naslov, kamor brez skrbi shranimo večje količine bitcoinov. Naslov v podobi QR-kode nato natisnemo in fizično shranimo poljubno število njegovih kopij.

Zakup člankov