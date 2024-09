Robotika kot storitev?

Računalništvo v oblaku je poskrbelo, da je malodane vse v svetu IT, od programske do strojne opreme, podjetjem in uporabnikom na voljo v obliki storitev. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bodo na to pot stopili tudi roboti oziroma robotika. Sploh v zadnjih letih, ko so podjetja pogumneje začela uvajati avtonomna robotska vozila in sodelujoče robote, ki niso več »prikovani« na svoje mesto za ograjo v robotski celici, temveč lahko sobivajo in sodelujejo z ljudmi v proizvodnji in skladišču.

Robotika kot storitev (RaaS) je danes hitro rastoči poslovni model, ki podjetjem omogoča hitrejše in manj tvegano uvajanje robotike in avtomatizacije v poslovanje – podobno kot operativni najem službenih vozil. Zanimivo: več poguma od proizvodnih podjetij, ki imajo z roboti vendarle več izkušenj, so pokazali logisti oziroma podjetja, ki želijo na ta način čim bolj avtomatizirati svoja skladišča in procese komisioniranja blaga. Namesto neposrednega nakupa robotske opreme in spremljajoče tehnologije robotika kot storitev podjetjem omogoča najem robotskih sistemov in dostop do naročniške storitve v oblaku. Robotska avtomatizacija lahko tem podjetjem pomaga enostavno povečati obseg poslovanja brez klasičnega vlaganja v infrastrukturo za avtomatizacijo dobavne verige, ki je lahko pregrešna draga. Robotika kot storitev torej ponuja vse prednosti robotske avtomatizacije brez izzivov zaradi lastništva ali vzdrževanja. Analogija z lizingom vozila je povsem na mestu. Podjetja vedo, da na ta način dolgoročno sicer nekoliko preplačajo naložbo (da, tudi ponudnik mora zaslužiti), a hkrati povsem mirno spijo, saj vedo, da bodo lahko že čez leto dni obstoječe robote zamenjala s še zmogljivejšimi, če bo po njih potreba – z enostavno spremembo naročnine.

