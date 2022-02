Res učinkovito delo na daljavo

Včasih je bilo začasna ali celo zasilna rešitev, dolgotrajna pandemija pa je podjetja prisilila, da so o delu na daljavo začela resno razmišljati. Postaja namreč nova normalnost. To so ključni tehnološki vidiki vzpostavitve hibridnih delovnih mest.

Že dve leti je tega, kar so bila številna podjetja malodane prisiljena sprejeti nove načine dela, saj je globalna virusna pandemija s seboj prinesla tudi do tedaj nepredstavljiv vpliv na delovna mesta. Po podatkih Mednarodne organizacije za delo (ILO) je še lani dobrih 93 odstotkov zaposlenih živelo v državah, ki so uvedle ukrep zapiranja podjetij, pisarn in drugih delovnih mest. Delo zaposlenih se je zato preselilo v domača okolja, s podjetjem pa so bili povezani prek interneta. Delali so torej na daljavo. Gartnerjeva raziskava pa že napoveduje, da bo v določeni meri skoraj polovica (48 odstotkov) zaposlenih tudi po pandemiji ohranila delo na daljavo.

