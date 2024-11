Rdeči alarm: kronično pomanjkanje kadrov v svetu informacijske varnosti

Za kibernetskimi napadi so ljudje, prav tako na strani obrambe. Težava je predvsem v tem, da je zadnjih veliko premalo. Tudi v Sloveniji.

HR&M festival, največji slovenski kadrovski dogodek, je gostil več predavanj in okroglih miz na temo kadrov s področij informacijske in kibernetske varnosti, kar daje vedeti, da ju podjetja jemljejo vse bolj resno. Kadrovski izzivih v panogi IKT se namreč kopičijo, ne le na področju infrastrukture in podpore uporabnikom, temveč predvsem na področju kibernetske varnosti. »Slovenija ima med vsemi državami EU največ težav pri pridobivanju IKT-strokovnjakov. To nikakor ni dobro, zato moramo najti načine, kako bomo te kadre obdržali ter pritegnili in vzgojili nove. Ključni težavi Slovenije sta prav digitalizacija malih in srednjih podjetij ter pomanjkanje strokovnjakov za IKT,« je pred naslednjim valom digitalizacije podjetij in gospodarstev opozoril Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije v GZS.

