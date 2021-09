Programsko gnana digitalna preobrazba

Raba poslovne programske opreme še nikoli ni bila tako velika. Hkrati pa se zdi, da je to šele začetek … Posebej z vidika razvoja.

Razvoj poslovne programske opreme napreduje iz leta v leto. Jeziki, arhitekture, ogrodja, metodologije in različne druge komponente, povezane s programskim inženiringom, so gonilo napredka, ki ga uporabniki doživljamo kot napredne funkcionalnosti, privlačnejše uporabniške vmesnike in boljše uporabniške izkušnje. Nadaljevanje selitve poslovne programske opreme v računalniške oblake je lani prispevalo predvsem k arhitekturnim spremembam, a že letos je podjetjem na voljo nova bera novosti, celo kakšen nov programski jezik.

