Programski (ro)boti za vsakogar

Potreba po avtomatizaciji dela še nikoli ni bila večja – vsi bi radi z manj postorili več. Kaj lahko storijo (ro)boti?

V trenutnem negotovem gospodarskem okolju se podjetja v vseh panogah spopadajo s potrebo po čim učinkovitejšem izvajanju kompleksnih poslovnih procesov. Pri tem jim doseganje ciljev otežujejo dejavniki, kot so pomanjkanje kvalificirane delovne sile in manjši proračuni, ki so tako posledica pandemije kot inflacije. Prav zato je potreba podjetij po avtomatizaciji čim večjega števila opravil postala pomembnejša kot kadarkoli prej.

