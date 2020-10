Prenova energetskih omrežij je nujna in draga

Čeprav je pandemija koronavirusa začasno ustavila lakoto sveta in gospodarstev po energiji, se energetska podjetja ne slepijo – zdravstveno in gospodarsko okrevanje bosta vse števce znova pognala v višave. Če naj se omrežja ne zlomijo pod vse večjimi obremenitvami, morajo biti predvsem pametna.

Mednarodna agencija za energijo (IEA) ocenjuje, da bo svet do leta 2040 prihranil več kot 270 milijard ameriških dolarjev pri naložbah v novo infrastrukturo. Zaradi vključitve približno milijarde gospodinjstev in 11 milijard pametnih naprav v medsebojno povezane elektroenergetske sisteme. Omrežje pametnih omrežij naj bi bilo ključno za doseganje zastavljenih ciljev, saj znatno zmanjšuje izgube pri prenosu in distribuciji (zlasti v azijsko-pacifiški regiji), vključuje več kombinacij pridobivanja energije iz obnovljivih virov, pomaga obvladovati naraščajoče največje povpraševanje in zagotavlja večjo stabilnost omrežja. Prvi korak k postavitvi prilagodljivega pametnega omrežja nacionalnih, regijskih in celo globalnih razsežnosti je seveda uvajanje pametnih števcev. Do konca leta 2016 je bilo po svetu nameščenih približno 700 milijonov pametnih števcev, okoli polovica vseh na Kitajskem. Tako gospodarstva držav v razvoju kot razvita gospodarstva naj bi še bolj okrepila svoja pametna omrežja in vzpostavila dvosmerno komunikacijo za upravljanje porabe energije z uvajanjem dodatnih pametnih števcev. Evropska komisija želi doseči, da bi države članice še letos dosegle cilj zamenjave 80 odstotkov števcev električne energije s pametnimi števci. Povedano drugače, v Evropi naj bi letos delovalo že 200 milijonov pametnih števcev za električno energijo, kar bo omočilo nadaljnje povečanje zmogljivosti pametnega omrežja.

Zakup člankov