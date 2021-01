Pozabite na štirico, tu je Industrija 5.0

Ne glede na to, ali so podjetja pripravljena nanjo, je Industrija 5.0 tu. Medtem ko se številna proizvodna podjetja še vedno ubadajo s tem, kako uvesti nove tehnologije za izboljšanje učinkovitosti in produktivnosti v svoje poslovanje, je naslednja faza industrializacije že pred vrati.

Težava podjetij je v tem, da podobno kot Industrije 4.0 tudi Industrije 5.0 ne bo mogoče kupiti kot rešitev s police in je zgolj priključiti na elektriko. Ne, ti časi so (nepreklicno) mimo. Tudi podjetja, ki so koncept Industrija 4.0 uresničila v praksi, se zavedajo, da bližnjice niti zanje ni. Na skali od 1 do 10 pač stvari ne moreš naviti na 11 (ali več). Zato pa govorimo o industrijskih revolucijah, preskokih … Tokrat pač o novi evoluciji industrijskih okolij. A da bi razumeli celotno sliko koncepta Industrije 5.0 in njegove posledice, moramo najprej razumeti, za kaj pravzaprav gre.

