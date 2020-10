Podatkovni centri v Sloveniji - Butični, a v koraku s časom

Google jim ima 20, še trije so v gradnji, Microsoft kar 160. Za Amazon niti ne poznamo števila, vemo pa, da ima po svetu vzpostavljen nekakšen svoj vzporedni internet. Govorimo o podatkovnih centrih. Kaj pa slovenska podjetja? Drži, večina jih je premajhnih, da bi vzdrževala svoje strežniške gredice, kljub temu pa se tudi pri nas, za sedmimi ključavnicami skrivnosti, skrivajo solidne in zmogljive ustanove.

Da se izognemo dolgoveznemu uvodu, ga zastavimo s trditvijo: danes velika večina med nami, tako posamezniki, še bolj pa podjetja, za svoje normalno preživetje sodobnega dneva potrebuje podatkovni center. Bodisi lastnega ali pa vsaj povezavo s tujim. Saj ste danes že bili na Facebooku ali vsaj poslali elektronsko sporočilo, kajne? In ko govorimo o podatkovnih centrih, si pogosto predstavljamo omare z veliko diski in procesorji. Premalo. Gre za zapletene skupke strežnikov, usmerjevalnikov, stikal, varnostnih sistemov, sistemov za hrambo podatkov. Da pa vse skupaj deluje nemoteno, kar je v resnici najpomembnejša prioriteta vsakega upravljavca, so tu še sistemi, ki skrbijo za nepretrgano napajanje, kamor sodijo UPS in nadomestni generatorji, sistemi za prezračevanje in hlajenje ter povezave. Najprej tiste, ki med sabo povezujejo strežnike in gruče ter tudi tiste, ki vodijo do zunanjih omrežij. Ker se v takih ustanovah hranijo tudi najgloblje skrivnosti podjetij, a tudi držav, je seveda vse skupaj zavarovano kot bančni trezorji. V podatkovni center obiskovalce povabijo bolj izjemoma. V nekaterih, tako je tudi pri peščici slovenskih, vas ob vstopu in izstopu celo po tihem stehtajo, pač da preverijo, ali ni iz centra kaj odšlo z vami. Ali pa da niste – kar je pogosto še huje – česa pustili tam.

