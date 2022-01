Po 3D-tiskanju prihaja še 4D-tiskanje

3D-tiskalniki že dolgo niso več le igračke ali orodja za makete in prototipiranje.

Zadnja leta področje 3D-tiskanja beleži znatno rast, in to kljub dejstvu, da je večina gospodarskih panog v krču zaradi posledic pandemije. Tehnologija 3D-tiskanja pa uspeva predvsem zaradi svoje prilagodljivosti, ki ji zagotavlja odpornost na izzive poslovnega sveta, kakršni so manko in podražitve materialov ter izzivi v dobavnih verigah. 3D-tiskanje bo očitno še dolgo z nami, saj je komaj dobro »vzelo zalet«. Zakaj tako menimo? Predvsem zato, ker se te tehnologije vsako leto prepričljiveje dokazujejo v praksi.

