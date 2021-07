Pametna videokonferenčna sova

Videokonferenčni sistemi so postali vsakdanjost, vendar je zagotovitev dobre video povezave še vedno zelo razširjena težava. Predvsem tam, kjer želimo na oddaljeni lokaciji povezati skupino ljudi, ki na sestanku sedijo okoli konferenčne mize. Meeting Owl Pro Owl s svojo 360-stopinjsko kamero in algoritmi strojnega učenja odpravlja večino zadreg in pričara prav posebno vzdušje. A za visoko ceno.

Za dobro video konferenco potrebujemo dobro kamero, zvočnik in sistem mikrofonov. Mislim, da je prav vsakdo v preteklem letu ugotovil, da varčevanje na tem področju skoraj večinoma prinaša slabo uporabniško izkušnjo. Kamere s slabo ločljivostjo, z ozkim zornim kotom in za nameček neprimerno nastavljenim kadrom in uporaba (slabega) zvočnika ter mikrofona v prenosniku, s katerima zajamemo več hrupa kot pogovora, so prav gotovo recept za katastrofalne sestanke.

To se še toliko bolj potencira, če želimo na lokaciji z enim videokonferenčnim sistemom povezati skupino ljudi, po možnosti s kamero, ki je namenjena zgolj osebni rabi. Skoraj zagotovo bo v takem primeru nekaj sodelujočih zunaj kadra, tiste bolj oddaljene pa se bo tudi zelo slabo slišalo.

Če odmislimo profesionalne videokonferenčne izdelke za sejne sobe, kjer se cene zlahka povzpnejo tudi čez štiri- ali petmestno cifro, v srednjem cenovnem razredu praktično ni bilo izdelkov za manjše sejne sobe, sploh take, kjer konferenco pripravimo na zahtevo in oprema ni stalno nameščena v prostoru.

Podjetje Owl Labs je tu ubralo zanimivo pot, ki ta hip še nima neposrednih posnemovalcev. V en izdelek so združili 360-stopinjsko video kamero, pameten zvočnik z dobrim naborom osmih (!) usmerjenih mikrofonov in predvsem napredne algoritme s področja računalniškega vida, ki omogočajo sledenje enega sogovornika ali več.

Rezultat je zelo dober, če že ne kar odličen. Kamera Meeting Owl Pro nudi 360-stopinjski pregled okoli sebe, hkrati pa s poslušanjem prek kakovostnega mikrofona in z računalniškim vidom najde osebo, ki govori, in ji po potrebi sledi.

Pri celoti še najbolj preseneti neverjetna preprostost namestitve in uporabe celotnega kompleta. Ko odpremo lično, a precej veliko škatlo, bomo zaman iskali obsežna in zapletena navodila, namestitvene programe ali kaj podobnega.

Priložena infografika na listu velikosti A6 na eni sliki pove vse, kar moramo vedeti. Kamero z napajalnikom priključimo na elektriko in s kablom USB na računalnik. To je tudi vse. Nobenih gonilnikov, nobenih nastavitev. Vse je povsem samodejno.

Avtorji so spretno uporabili standardni vmesnik za videokonferenčne kamere, kar pomeni, da je Meeting Owl Pro kompatibilen prav z vsemi namiznimi in spletnimi videokonferenčnimi sistemi. Preizkusili smo ga s Skypom, Teamsi, z Zoomom ter Google Meetom in z vsemi je kamera svoje delo opravila brez najmanjših težav.

Način delovanja je zelo preprost. Kamero postavimo na sredino konferenčne mize (sobe), kjer nenehno spremlja okolico. Čim začne neka oseba govoriti, na glavnem delu zaslona naredi izrez kadra, kjer je govorec. Če je govorcev več, se zna kamera sama opredeliti, ali bo okno razdelila na več podoken ali pa bo sliko osebe namestila z naslednjim govorcem. Še več, če se oseba premika po prostoru, ji zna kamera slediti, a ne z motoriziranim premikanjem kamere, temveč zgolj z ustreznim izrezom in s 360-stopinjskim video posnetkom.

Takemu načinu delovanja se moramo sprva nekoliko privaditi. Meeting Owl Pro namreč včasih potrebuje nekaj sekund govora, da zazna pravo lokacijo osebe. Prav tako včasih ne zna zelo dobro določiti vsakega govorca, denimo, ko so osebe blizu skupaj. Velja pravilo, da dlje kot govorimo, bolj natančen bo tudi algoritem zaznave. Tu morda pogrešamo možnost ročnega izbora predlaganih kadrov ali kaj podobnega, vendar so avtorji najbrž namerno to opustili.

Meeting Owl Pro je sicer precej pokončen (višina 26 cm) in dokaj težek (1,2 kg) zvočnik. Na vrhu ima polsferično kamero, ki jamči izreze ločljivosti 1080p. Višina ni slučajna, saj so želeli kamero postaviti nad zgornje robove odprtih zaslonov prenosnikov, ki jih običajno srečamo na konferenčnih mizah. Mimogrede, ime Meeting Owl pomeni »konferenčna sova«, avtorji pa so se z obliko in igro luči poigrali, da je celota res videti kot sova na mizi. Ob zagonu celo zahuka kot sova.

Kakovost fotografskega tipala je dokaj dobra in zagotavlja dobro sliko tudi v temnejših svetlobnih pogojih. V težave jo malce spravijo le izrazito preveč osvetljeni (neposredno sonce) deli prostora. Zelo lahko pohvalimo vgrajen zvočnik in mikrofone, ki jamčijo nadpovprečno dober zvočni del, tako lokalno kot na oddaljeni lokaciji. Zvok lahko nekoliko uravnavamo s tipkami na sami napravi.

Kaj dosti več o kameri Meeting Owl Pro pravzaprav ne moremo povedati. Dela, in to zelo dobro. Vprašanje pa je, ali je vse skupaj vredno zajetnih 1.342 evrov, kolikor je treba odšteti zanjo. Upravičeno je le pri rabi večje skupine sodelujočih okoli kamere. Visoka cena tudi pomeni, da lahko za ta denar najbrž kupimo pet ali deset zelo kakovostnih individualnih video kamer in s tem omogočimo, da vsakdo pač skladno z današnjimi smernicami sledi v svojem prostoru. Menim, da bi izdelek moral imeti precej nižjo ceno, da bi lahko postal množično priljubljen v poslovnem svetu.

Meeting Owl Pro

360-stopinjska videokonferenčna kamera z integriranim pametnim zvočnikom.

Kdo: owllabs.com, lukvel.si

Cena: 1342 EUR

Za: Trivialno preprosta namestitev in uporaba, samodejna prepoznava govorcev, kakovostna slika in zvok.

Proti: Cena izdelka, občasne težave pri lociranju govorca.