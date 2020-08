Od izobraževanja do zabave

Ustvarjen na Kitajskem, priljubljen na Zahodu. S to povedjo bi lahko opisali tako nastanek kot trenutne težave družabnega omrežja Tiktok, ki je bilo spočeto kot izobraževalna platforma, a je svoje mesto pod soncem našlo v petnajstsekundnih zabavnih video posnetkih, za katerimi generacija Z dobesedno nori.

Zgodba o Tiktoku je drugačna od sorodnih zgodb o uspehu treh prijateljev, ki so v domači garaži skovali nekaj, kar danes uporablja več milijonov ljudi. Namesto treh prijateljev so osrednje akterke zgodovine Tiktoka tri aplikacije. Prva se je imenovala Musical.ly, druga ByteDance in tretja, v katero se je kasneje prelevila druga, Tiktok. Aplikacija Musical.ly je leta 2014 prvenstveno začela svojo pot na Kitajskem, a je z močno navezavo na Združene države Amerike hitro začela osvajati mladež na Zahodu. Storitev sta spočela dolgoletna prijatelja Alex Zhu in Luyu Yang. Prvotna njuna zamisel je bila ustvariti izobraževalno družabno aplikacijo, ki bo uporabnikom omogočala snemanje, deljenje in ogled kratkih, od tri do pet minut dolgih video posnetkov za učenje najrazličnejših stvari. Ideja je pritegnila vlagatelje in po šestih mesecih trdega dela je bila storitev nared.

Zakup člankov