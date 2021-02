Novosti pri električnih avtomobilih - Ko elektrika preseže nafto. V ceni

Javne polnilne postaje, kjer lahko lastniki električnih vozil polnijo zastonj, postajajo bolj kot ne le še spomin na oddaljene, pionirske čase.

Sistem Gremo na elektriko, ki ga upravlja Elektro Ljubljana, je že pred časom uvedel plačevanje za »natočeno« elektriko, zdaj je to naredil še Petrol. Ta je sicer že od samega začetka zaračunaval polnjenje na hitrih enosmernih polnilnih postajah (na avtocestnem križu), zdaj je to začel zaračunavati še na navadnih. Če imate njihovo kartico, vas bo ena kilovatna ura elektrike stala 0,25 evra, v nasprotnem primeru še nekaj centov več. Preračunano v bolj znane številke, pri povprečni porabi okoli 17 kWh na 100 kilometrov bo treba odšteti 4,25 evra, kar je še vedno manj kot bencin ali nafta, zemeljski plin pa že zna biti cenejši. Sicer je v to zajeto še zastonj parkiranje do treh ur, če je polnilna postaja v okolišu, kjer drugače zaračunavajo parkirnino, a vseeno to ni več vsota, ob kateri bi zamahnili z roko.

