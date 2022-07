Ne le podatki, tudi njihova kakovost je pomembna

Podatki so pomembni, njihova kakovost še bolj. Težko je namreč sprejemati dobre poslovne odločitve ali pa nuditi nadpovprečne uporabniške izkušnje, če podjetje in njegovi zaposleni nimajo na razpolago kakovostnih podatkov. Kadar zbrani in obdelovani podatki ne izpolnijo pričakovanj podjetja o točnosti, veljavnosti, popolnosti in doslednosti, lahko to močno negativno vpliva na storitve za stranke, produktivnost zaposlenih in ključne strategije.

Kakovostni podatki so torej ključni za sprejemanje natančnih in informiranih odločitev. A čeprav imajo vsi podatki določeno raven kakovosti, različne značilnosti in dejavniki določajo stopnjo kakovosti podatkov (visoka ali nizka). Že en sam netočen vir podatkov lahko povzroči kup težav analitičnemu sistemu in vsem, ki njegove ugotovitve uporabljajo. Brez natančnosti in zanesljivosti kakovosti podatkov vodstvo in zaposleni ne morejo zaupati podatkom ali sprejemati premišljenih odločitev. Kar je najbolj črn scenarij – samo pomislite, vložili ste kup denarja v sodobne rešitve za hrambo in analizo podatkov, na koncu pa se zanašate na nepopolna poročila in na podlagi teh ugotovitev sprejemate napačne odločitve. Ker vam manjka kakovost(i) podatkov.

