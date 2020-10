Ne kopiraj me

Pred vsesplošno razširjenostjo interneta so se digitalne vsebine delile na disketah in zgoščenkah različnih oblik. Preprečevanje nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih vsebin je tedaj v glavnem slonelo na preprečevanju kopiranja medijev ali onemogočenju delovanja kopiranih inačic. Čeprav je danes v svetu pretočnih večpredstavnostnih vsebin in programske opreme kot storitev to manj pomemben način zaščite, je preprečevanje kopiranja prehodilo izjemno zanimivo pot.

Problem se zdi na prvi pogled nerešljiv. Digitalne vsebine lahko po definiciji verno (bit-by-bit) kopiramo. Navsezadnje je že vsako predvajanje branje bitov, ki sestavljajo posamezno vsebino. Z zaščito pa bi radi dosegli, da ne bo mogoče delati kopij teh vsebin. A podobno kot je asimetrično šifriranje rešilo problem varne dostave ključev in zagotavljanja istovetnosti, so podobni prijemi bolj ali manj uspešno preprečevali kopiranje različnih nosilcev podatkov, na koncu zlasti zgoščenk, preden so te postale zastarele.

Zakup člankov