Največji spletni forum

Alexis Ohanian, soustanovitelj Reddita, je v svoji karieri dosegel izjemne uspehe, ki so ga uvrstili med najvplivnejše tehnološke podjetnike na svetu. Njegova zgodba je osupljiva mešanica inovacij, vztrajnosti in nesebičnosti, kar je ustvarilo platformo, ki je postala sinonim za skupnostne razprave in deljenje vsebin na spletu.

Alexis Ohanian se je rodil 24. aprila 1983 v New Yorku. Njegova strast do tehnologije in podjetništva se je začela že v mladosti, ko je vodil klane v igrah, kot sta Quake 2 in EverQuest. Svoje uradno izobraževanje je nadaljeval na Univerzi v Virginiji, kjer je študiral zgodovino in poslovanje z manjšim poudarkom na nemščini. Med študijem je spoznal prijatelja Steva Huffmana. Njuna podjetniška pot se je začela, ko sta med pomladnimi počitnicami v zadnjem letniku odpotovala v Cambridge, Massachusetts, da bi poslušala predavanje Paula Grahama z naslovom Kako začeti startup. Po njem sta Grahama povabila na pijačo, kjer sta mu predstavila svojo poslovno idejo o platformi za naročanje hrane prek mobilnih telefonov. Graham je bil navdušen, vendar je menil, da ideja ni dovolj dobra, zato ju je izzval, naj razvijeta nekaj novega. Rodil se je Reddit.

