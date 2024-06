Nadomeščanje ljudi s tehnologijo

Če vprašate tehnološka podjetja, vam bodo verjetno poskušala prodati mantro, da je vsak posameznik zamenljiv. Kaj pa, ko posameznikov (močno) primanjkuje, celo zmanjka? Takrat jih pač zamenja oziroma nadomesti tehnologija. Je res tako enostavno? Je in ni, odvisno od dela, ki ga ti ljudje opravljajo.

Je skladiščnik nadomestljiv? Če opravlja le preprosto komisioniranje (beri: nabiranje) blaga in skrbi za njegov prenos/prevoz med lokacijami, je. To v nekaterih skladiščih in vrstah proizvodnje že počno samodejni vozički z robotskimi rokami. Predpogoj je seveda ta, da blago pravilno urejeno na paletah ali policah ter po možnosti v embalaži. Robota za zdaj še ne bomo poslali po glavo solate.

Zakup člankov