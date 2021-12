Na katerega konja staviti v dirki digitalne preobrazbe?

Vodenje podjetja skozi nenehne tehnološke preboje, nadgradnje in posodobitve ni enostavna naloga. Predstavljajte si svet, v katerem bi imeli dostop do tehnologije, zasnovane posebej za učinkovito delovanje vašega podjetja, da bi bilo to kar najbolj produktivno. Si predstavljate lastno odločitev, da ne boste izkoristili te tehnologije, ki vam je sicer na voljo?

Zakup člankov