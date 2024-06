Logistična bitka s kadri in stroški

Pričakovano ali ne, v panogi logistike in transporta najbolj primanjkuje prav skladiščnikov in voznikov tovornjakov. Jih lahko zamenja tehnologija? Delno, vsekakor.

Poslanstvo transporta in logistike je premikanje blaga med posameznimi lokacijami na karseda učinkovit način. A kljub vsej sodobni tehnologiji, vključno z umetno inteligenco, se stroški transporta in logistike višajo. Zdi se, da jih niti tehnološki napredek (ta hip) ne more zajeziti. Z največjimi pritiski ta hip se bržkone soočajo ponudniki storitev transporta blaga. Prevoznikom počasi postaja jasno, da bodo imeli opravka z vedno višjimi stroški dela in poslovanja. Pa ne le zgolj zaradi inflacije, h kateri znatno prispeva tudi rast cen goriva in energentov nasploh.

